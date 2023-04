"Il sindaco nega, ma si è opposta ai balneari"

"La sindaca Tartabini campionessa di arrampicata sugli specchi". Così il gruppo consiliare del Partito Democratico, rappresentato da capogruppo Enrico Garofolo (nella foto), ribatte al primo cittadino potentino in merito alla causa tra il Comune e alcuni operatori balneari. "Nel dicembre 2020 il Comune ha rinnovato le concessioni dei balneari fino al dicembre 2033 – scrivono in una nota i Dem -. Il Consiglio di Stato ha poi sancito con sentenze che non è possibile prorogare le concessioni oltre il 31 dicembre 2023. A seguito di questa sentenza molti esercenti balneari, tra cui alcuni del nostro Comune hanno presentato un ricorso al Tar Marche per vedersi confermare la scadenza della propria concessione al 2033. Non ci sarebbe nessuna battaglia legale tra il Comune e gli esercenti balneari come sostiene il sindaco? Alla richiesta dei balneari di confermare la legittimità delle loro concessioni fino al 2033, già sancita con atto di giunta, il Comune resiste in giudizio con tanto di incarico legale per un costo di euro 26mila. Si tratta quindi di una battaglia legale, ciò che il sindaco nega prendendo per i fondelli i cittadini che dovrebbe rappresentare". Per questo, il Pd aggiunge: "Cara sindaca, ha ragione, qui non c’è alcun bipolarismo politico ma una specialità sportiva nella quale lei è imbattibile: l’arrampicata sugli specchi. Inoltre le suggeriamo, prima di consultare eminenti giuristi e specialisti della materia, di interpellare il buon senso; comprenderebbe immediatamente che il Comune è solo uno spettatore in questa materiae ciò sarebbe sufficiente per evitare di sperperare risorse dei cittadini".