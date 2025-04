"Il sindaco non è incompatibile"

Il tribunale di Macerata ha rigettato il ricorso che i consiglieri di minoranza Sandro Sborgia, Lucia Jajani, Luca Marassi e la cittadina Rosella Paggio (candidata nella lista di Sborgia) avevano presentato nel maggio 2024 nei confronti del sindaco Roberto Lucarelli sostenendo la sua incompatibilità. La sentenza è del 20 marzo. "Sborgia, Jajani, Marassi, decaduti a gennaio 2022 a seguito delle dimissioni di massa rassegnate da sette consiglieri comunali – spiega il Comune– insieme alla non eletta consigliera Rosella Paggio (in qualità, oggi, di cittadina elettrice) tutti usciti sconfitti dalla tornata elettorale del 12 giugno ‘22 che ha visto la vittoria della lista dell’attuale sindaco Roberto Lucarelli, il 29 maggio ‘24 avevano presentato un’azione popolare per dichiarare la decadenza di Lucarelli dalla carica per conflitto d’interesse. I quattro, per l’ennesima volta, lamentavano la sua incompatibilità con alcuni soci della ditta Edilasfalti & C. s.r.l. (subappaltatrice di alcuni lavori) per rapporti di parentela e affinità entro il secondo grado. La questione era stata già affrontata e respinta in Consiglio comunale il 10 maggio 2023".

Lucarelli, difeso dall’avvocato Luca Forte, oltre a sostenere l’insussistenza dell’incompatibilità del sindaco aveva eccepito anche l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione della delibera del Consiglio. "La sentenza ha stabilito che il ricorso presentato a maggio contro il sindaco era inammissibile in quanto il Consiglio comunale si era già espresso bocciando la tesi pretestuosa dell’opposizione – prosegue l’ente -. Il collegiale giudicante, a causa della non ammissibilità del ricorso, non si è potuto esprimere nel merito in quanto la procedura impedisce di proseguire nel giudizio se il ricorso è considerato inaccettabile. Inoltre i giudici hanno ritenuto non rilevante la tesi esposta da Sborgia secondo cui la delibera di Consiglio non avrebbe avuto l’effetto di far decorrere un termine di decadenza per l’azione popolare".

Quindi il tribunale ha condannato i quattro a rifondere 8.750 euro al sindaco per le spese di lite. "Con questa sentenza mettiamo la parola fine a una vicenda pretestuosa e spiacevole – conclude Lucarelli – volta solo a buttare discredito sulla mia figura. Nonostante queste perdite di tempo, che solo per pochi attimi distolgono l’attenzione dal nostro obiettivo, come sempre a testa bassa lavoro insieme a tutta la mia amministrazione per il bene della nostra amata Camerino".