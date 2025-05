Il sindaco Parcaroli operato a un occhio

Alle prese da alcune settimane con dei problemi agli occhi, Sandro Parcaroli è stato operato ieri a San Severino. Il sindaco di Macerata (e presidente della Provincia) è stato sottoposto a una vitrectomia all’occhio destro, intervento portato a termine con successo dal primario di Oculistica, Vincenzo Ramovecchi. "Mi sto curando, ma anche bendato continuo a lavorare. Non ho mai smesso", aveva detto a metà aprile il sindaco.

Dopo l’intervento d’urgenza dello scorso ottobre, quando era finito in Cardiologia per il rischio di rottura dell’aorta, dai primi di aprile Parcaroli è alle prese con dei problemi oculistici che lo hanno costretto a una serie di punture per tenere sotto controllo la pressione degli occhi.

"È successo tutto – aveva spiegato il sindaco nelle scorse settimane – durante una messa nella cattedrale di San Giovanni: quando sono entrato stavo bene, ma quando sono uscito non ci vedevo da un occhio, avevo come dei pallini neri". Di qui la corsa in ospedale, gli accertamenti e le prime terapie per cercare di risolvere il problema. Dopo alcune settimane di cure, è scattata l’operazione. "Il dottor Vincenzo Ramovecchi – aveva detto nei giorni scorsi Parcaroli – è un luminare in questo ambito. In ogni caso non mi fermo, vado avanti con il mio lavoro".

re. ma.