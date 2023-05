Il sindaco: "Partiti i lavori per la scuola Capuzzi Arrivato l’ok al progetto del cimitero monumentale"

"Visso in una settimana ha visto partire i lavori della scuola Capuzi, la gara per quelli del cimitero di Villa Sant’Antonio, ottenuto l’approvazione del progetto del cimitero monumentale di Visso e visto arrivare il primo mezzo per le demolizioni in centro storico". Si dice soddisfatto il sindaco Gian Luigi Spiganti Maurizi, che aggiunge: "Dopo tanti sacrifici, anche da parte dei tecnici e degli uffici comunali, si iniziano a vedere i frutti del buon lavoro dell’amministrazione. Procediamo con i lavori di ricostruzione post-sisma". Il primo mezzo nel cuore del paese è arrivato giovedì, per le demolizioni. Successivamente sarà la volta di Borgo San Giovanni e Villa Sant’Antonio. L’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) della Regione ha poi approvato il progetto esecutivo dell’intervento del cimitero con un finanziamento di circa 4,5 milioni di euro (4.553.786,03). Si tratta di lavori di riparazione danni e ricostruzione con recupero funzionale. Lunedì, dopodomani, inoltre la Provincia avvierà la gara per i lavori di conversione della piscina in palazzetto dello sport. Un progetto da 2,7 milioni di euro sulla zona dell’ex piscina comunale; ospiterà una palestra capace di ospitare partite di pallavolo fino alla serie B e un fabbricato di uso polivalente per attività sociali e di Protezione civile.