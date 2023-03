Il sindaco Piergentili: "Rinascita dopo il sisma, i turisti sono aumentati del 60%: tanti stranieri"

"Sarnano sta vivendo una fase di rinascita dopo il sisma: secondo i dati raccolti dalla Regione, nel 2022 il nostro Comune ha registrato un aumento del 60% delle presenze rispetto all’anno precedente e un aumento del 40% degli arrivi, con il raddoppio dei turisti stranieri. Anche il 2023 è iniziato bene". A fare il quadro è il sindaco Luca Piergentili. "C’è molto interesse per il nostro territorio e lo abbiamo riscontrato nelle diverse fiere internazionali a cui abbiamo partecipato a Rimini, Milano e Monaco di Baviera – prosegue –. D’altronde l’offerta turistica di Sarnano si estende a tutte le stagioni: d’inverno con gli impianti sciistici e la possibilità di praticare numerosi sport sulla neve, in primavera, estate e autunno con i numerosi percorsi naturalistici e, il resto dell’anno, con le nostre Terme e il centro storico interamente visitabile. Tanti anche gli eventi di rilievo nazionale, come il Trofeo Scarfiotti e la Festa del Ciauscolo (i prossimi 9 e 10 settembre torna la Festa del Ciauscolo e del Salame Spalmabile, inserita nel Gran Tour delle Marche) e gli appuntamenti della stagione estiva, animata da rievocazioni storiche, manifestazioni culturali, musicali, artistiche e sportive". Da sabato a lunedì, il Comune è stato presente al Fermo Forum per Tipicità Festival ed è stato lo stesso primo cittadino ad illustrare a operatori e visitatori le peculiarità del borgo.