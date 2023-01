Il sindaco Piergentili: "Sarà un anno all’insegna della cultura"

L’annuncio della scoperta del committente della Madonna col Bambino di Crivelli e la volontà dell’amministrazione di apporre in piazza un’installazione scultorea dedicata a San Francesco: questi i due momenti chiave del convegno "Vittore Crivelli, la Vergine che adora il Bambino e la pittura del quattrocento a Sarnano", che ha aperto domenica scorsa quello che nella volontà dell’amministrazione sarnanese sarà un 2023 all’insegna della cultura. "Per noi la Madonna del Crivelli rappresenta l’identità sarnanese, e parlarne col professor Alessandro Delpriori, che ha curato la mostra del 2011, rappresenta la possibilità di portare avanti un percorso di importanti iniziative culturali – ha dichiarato Luca Piergentili, sindaco di Sarnano –. Con lo stesso Delpriori lavoreremo alla scoperta fatta dal nostro Centro studi sarnanesi sul committente dell’opera, in modo da poterla datare; inoltre, essendo molto legati a San Francesco, vorremmo installare una scultura in piazza alta dove si rappresenti la donazione dello stemma a Sarnano da parte del santo: la storia culturale di Sarnano va valorizzata, e fare qualcosa di tangibile serve proprio a questo". Sul patrimonio culturale sarnanese si è espresso lo stesso Delpriori: "L’arte di Sarnano è uno specchio della cultura del ’400 – ha sottolineato il professore Unicam –. Federico Zeri e Roberto Longhi dicevano che il Rinascimento propriamente detto era quello umbratile, nascosto ma profondamente identitario, e questa Madonna col Bambino della pinacoteca di Sarnano non si trova in un grande museo ma è fruita dalle persone per cui è stata fatta, quindi se l’arte di queste zone ha un valore effettivo è proprio questo – conclude lo storico dell’arte –. Essa è identitaria e soprattutto di qualità, quindi va scoperta".

Alessio Botticelli