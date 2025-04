Il sindaco premia i giovani campioni di karate

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha accolto due promettenti atleti locali dell’associazione Karate Kai Shotokan Civitanova, che si sono recentemente distinti a livello regionale nelle competizioni di karate: Diego Castignani, campione regionale nella specialità Kumite, categoria – 57 chili cadetti, ed Elena Accoramboni, campionessa regionale nella specialità Kumite, categoria - 68 chili femminile assoluto. Presente all’incontro anche Umberto Tocchetto, presidente dell’associazione e figura storica dello sport civitanovese, da anni impegnato nella promozione delle arti marziali tra i giovani e nel sostegno alla crescita dei talenti locali.

Durante la cerimonia, il sindaco Ciarapica ha consegnato ad Andrea, Elena e al presidente Tocchetto un attestato di riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale, come segno di stima e apprezzamento per i risultati ottenuti e per il loro impegno nel mondo dello sport. "Siamo estremamente orgogliosi di questi giovani atleti – ha dichiarato Fabrizio Ciarapica –. Rappresentano solo l’eccellenza sportiva e i valori che rendono lo sport uno strumento fondamentale di crescita per la persona e per la comunità. Lo sport insegna il rispetto delle regole, la tenacia, il lavoro di squadra e l’importanza del sacrificio. A nome dell’intera città, grazie a Diego, Elena e al maestro Tocchetto, da sempre punto di riferimento per intere generazioni di sportivi civitanovesi".

Soddisfazione e gratitudine anche nelle parole del presidente Tocchetto: "Premiare i nostri atleti significa riconoscere il valore dello sport come veicolo educativo e sociale".