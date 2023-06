"Il sindaco Sclavi era a favore Un salasso per noi cittadini"

"Nuove tariffe Tari, il sindaco Sclavi vota a favore". Il consigliere di minoranza Massimo D’Este (capogruppo di Tolentino Città Aperta) interviene sull’ultima assemblea dei soci del Cosmari che, con solo due astensioni di voto, ha deciso di "aumentare di ben 18 milioni di euro la tassazione per il prossimo triennio (più di 6 milioni di euro all’anno), un vero e proprio salasso per tutti noi cittadini". "Tutto ciò perché negli anni trascorsi – prosegue D’Este – i sindaci della provincia, soci del Cosmari, invece di trovare un nuovo sito per la discarica, si sono persi nei meandri dell’assegnazione di poltrone e incarichi dirigenziali, tra l’altro poi naufragati e irrisolti. Quindi andremo a conferire la nostra immondizia a Tavullia (Pu) a costi pesantissimi. A Tolentino intanto abbiamo votato un "bellissimo" – prosegue con ironia – nuovo regolamento Tari e ora saremo costretti a sopportare un aumento almeno del 1520% per i prossimi cinque anni. La cosa che ci lascia perplessi è l’atteggiamento del sindaco Sclavi che, senza alcun distinguo, almeno così ci risulta, vota favorevolmente senza battere ciglio sull’enorme aumento delle tariffe a carico dei propri cittadini; viste lamentele in campagna elettorale circa il mancato coinvolgimento della città da parte della vecchia amministrazione nelle scelte Cosmari, ci saremmo aspettati ben altro".