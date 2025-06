Il sindaco Sclavi: il primo pensiero va ai figli. Attiveremo un protocollo per tutelarli

"La preoccupazione più grande per noi ora sono i figli di Gentiana. Ci stiamo attivando per dare loro il massimo supporto". A parlare è il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi che in questi giorni è stato sempre in contatto con la famiglia della vittima. La sera stessa dell’omicidio per Mario e Samuel, di 21 e 23 anni, è scattato il supporto psicologico tramite una psicologa Ast. "Ho contattato l’associazione Il Giardino Segreto, capofila del progetto Airone per gli orfani di femminicidio, finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini", spiega il primo cittadino. Una realtà nata dall’esperienza professionale e umana dell’ideatrice Patrizia Schiarizza (avvocato a Roma). "Grazie a questa associazione attiveremo un protocollo per i due ragazzi – aggiunge -. La legge 4 del 2018 (legge "orfani di crimini domestici"), tutela i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti delle vittime di femminicidio. Prevede tutele processuali ed economiche, inclusi sostegno psicologico, borse di studio e rimborso spese sanitarie. Inoltre la legge istituisce un fondo di solidarietà per gli orfani". Nel frattempo il Comune si è attivato per le "spese immediate", compreso il funerale. "Siamo a disposizione", afferma Sclavi. Alcuni cittadini stanno chiedendo inoltre a qualche associazione di lanciare una raccolta fondi per i ragazzi.