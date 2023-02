Il sindaco Scuppa: "Al via i lavori per la casa di riposo"

"Si sta effettuando lo sgombero del materiale depositato nell’ex scuola elementare: la rimozione sarà conclusa – precisa il sindaco Ubaldo Scuppa – durante questa settimana quindi, in quella successiva, nell’immobile inizieranno i lavori per la realizzazione in Apiro della nuova casa di riposo". E’ di 2.350.000 euro il costo dell’opera, finanziata con introiti dagli ottenuti contributi e dalla vendita di beni municipali tra cui un terreno avuto da benefattori che avevano deciso di donarlo al Comune precisando che il ricavato dalla vendita doveva essere destinato per la costruzione della casa di riposo. "All’importo – sottolinea Scuppa – vanno aggiunti i 300.000 euro che abbiamo ottenuto per provvedere alla dotazione di arredi specificamente adeguati alle esigenze degli ospiti". In questo mese, oltre all’avvìo dei lavori per la casa di riposo, sono in partenza quelli per l’attuazione di altre opere. "A Sant’Urbano la realizzazione del Bikers Hotel, destinato a ospitare – spiega Scuppa – chi pratica il ciclismo in mountain bike e comunque si sposta sulle due ruote, verrà attuata adeguando la struttura di un’ex casa colonica di proprietà comunale e degli annessi che vi sono intorno. Costo previsto: circa 1.200.000 euro". In contemporanea, partirà anche quanto previsto dal progetto (importo complessivo 350.000 euro) riferito agli spogliatoi sotterranei con cui verrà dotato lo spazio polivalente della pista di pattinaggio che, a seguire ed eliminando l’attuale, sarà ricoperta applicandovi un nuovo manto".

Gianfilippo Centanni