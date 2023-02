Il sindaco: "Tasse stralciate? Affermazioni false"

Nuovo botta e risposta tra l’amministrazione di Porto Recanati e l’opposizione, dopo le scintille che c’erano state durante lo scorso consiglio comunale in merito alla nuova "Manovra finanziaria", proposta dallo Stato. Il gruppo Porto Recanati 21-26 parla di "ipocrisia assoluta della maggioranza, che nel rendiconto 2021 ha stralciato dal bilancio addirittura più di 800mila euro per le voci Tari, Imu e oneri di urbanizzazione. In sostanza, c’è chi ha pagato e chi invece non ha pagato, però si è visto stralciare il proprio debito. In quel caso quale motivazione ha spinto la maggioranza a votare favorevole allo stralcio e a creare un profonda differenza tra cittadini che hanno regolarmente pagato Imu, Tari e oneri di urbanizzazione rispetto a quelli che invece non hanno pagato e si sono visti stralciare il loro debito?" Ma non si è fatta attendere la risposta del sindaco Andrea Michelini. "Tale affermazione è falsa – ribatte Michelini –. La partita di crediti è stata depennata dai residui attivi del bilancio, perché così prevede la norma che è inderogabile. Questo però non significa che il debito sia stato ‘stralciato’ e si sia provveduto alla cancellazione. Le stesse somme restano iscritte nei ruoli coattivi e continuano il loro iter di riscossione del credito inevaso, che è affidato alla Agenzia Entrate. Il Comune continua, con prassi pressoché periodica, a riscuotere ruoli relativi ad anni precedenti, realizzando maggiori riscossioni che per il 2021 sono quantificati in 456mila euro".