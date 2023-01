Il sindaco: verifiche sui vecchi incarichi

"Invierò una lettera per conoscere le situazioni pregresse in Assm e Asp (Azienda di servizi alla persona), per fare chiarezza". È l’annuncio del sindaco Sclavi, che ieri è tornato sull’argomento indennità per i pensionati, sollevato dalla minoranza ’Tolentino nel Cuore’. Il primo cittadino ha ribadito che il presidente del cda Nando Ottavi non ha percepito nessun emolumento, ma ha aggiunto che adesso vuole conoscere i casi precedenti. "A questo punto – ha aggiunto – tutte le situazioni devono diventare note".