Il singolo di Raf firmato Romitelli: "Un regalo di Natale inaspettato"

Non si fermano per Piero Romitelli i successi e le sorprese. Dopo aver partecipato per la prima volta allo Zecchino d’Oro con il brano "Ci pensa mamma" e aver vinto il premio Rai Radio kids, dopo aver prodotto insieme con Emilio Munda e Marco Colavecchio il brano per Radio Subasio "Che Natale è", ora è uscito il brano di Raf "La mia casa".

Romitelli, ci racconta di questo regalo di Natale fatto da Raf?

"È stato inaspettato – racconta –, perché avevamo lavorato alla canzone anni fa. La mia collaborazione con lui è iniziata nel 2015 quando ho scritto il suo singolo "Eclissi totale" insieme con Vicio (Luca Vicini) dei Subsonica".

Poi?

"Questa estate è uscito il secondo singolo di Raf "Ottanta voglia di te" e ora eccolo con "La mia casa" che è il suo terzo singolo".

Lei ha scritto per lui tre brani che sono diventati tre singoli?

"Una grande soddisfazione. Quest’ultimo è stata – continua Romitelli – una cosa inaspettata, perché non mi aveva detto che sarebbe uscito a Natale".

"La mia casa" non è solo una canzone ma un vero concept. Giusto?

"Sì, è un progetto più ampio perché oltre al singolo è il titolo di un libro autobiografico scritto da Raf nei mesi scorsi e molto probabilmente sarà il titolo del tour e altro ancora, così almeno Raf ha dichiarato nelle varie interviste. Sono molto felice di avergli dato uno spunto. Per me è un privilegio scrivere e creare con lui e per lui".

Cosa progetti ha in mente per il 2024?

"Mi piacerebbe – conclude Romitelli – poter scrivere una canzone per Antonello Venditti, un idolo per me. Inoltre vorrei continuare con le canzoni per bambini e, perché no, partecipare anche il prossimo Zecchino d’Oro, come ho promesso alle mie due figlie".