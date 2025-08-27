Il Soccorso Alpino in prima linea: "La montagna non è un parco giochi. Incidenti in calo alle Lame Rosse"

Nel 2024 erano stati 37 gli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico in provincia di Macerata. Quest’anno per ora, dal primo gennaio a oggi, se ne contano 21. Numeri in linea con l’anno scorso, come riferisce il capo stazione di Macerata Francesco Gargano. "Ma sono diminuiti gli interventi alle Lame Rosse, dopo il boom di incidenti capitati a persone non esperte che avevano affrontato il posto con superficialità", spiega.

Lunedì Gargano ha coordinato le tre le squadre del soccorso alpino e speleologico Marche intervenute sul Monte Pizzo Berro, a Ussita. Qui la 64enne torinese Loredana Trinchieri, madre di tre figli, ha perso la vita scivolando in un burrone mentre scendeva un sentiero sui Sibillini con il marito e due amici. Il marito, di professione medico, aveva dato immediatamente l’allarme chiamando i soccorsi. Ma lui stesso, una volta sceso sul posto, non aveva potuto far altro che constatare il decesso della donna. La coppia era in vacanza nelle nostre zone, come faceva da trent’anni ormai. "Persone esperte, che andavano spesso in montagna e la conoscevano bene – precisa Gargano all’indomani dell’incidente –. Non sprovveduti insomma. Non si trattava degli escursionisti improvvisati della domenica".

Gargano, qual è la parte più dura del vostro lavoro? "Faccio il soccorritore da dieci anni, e la parte più delicata e difficile è quella relativa all’aspetto umano ed emotivo. Come il riaccompagnare a valle il marito che ha appena perso la moglie in una tragedia. Sul fronte operativo invece abbiamo scelto volontariamente di fare questo lavoro e sappiamo a cosa andiamo incontro; la montagna non è mai sicura al cento per cento per nessuno, neanche per noi professionisti, ma l’addestramento continuo ci permette di ridurre notevolmente i rischi da affrontare".

Il personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) è sempre sottodimensionato? "Sì, in particolare in provincia di Macerata, dove abbiamo il territorio montano impervio più vasto ed esteso rispetto alle altre province. La nostra squadra è composta da dodici unità. Il vice capo stazione è Massimo Riganelli e il secondo vice Giuseppe Riccioni, oltre agli altri tecnici".

Perché secondo lei sono diminuiti gli interventi alle Lame Rosse? "La montagna non è un parco giochi. Va rispettata, con la dovuta accortezza e con costanza. È importante consultarsi con una guida o farsi accompagnare per non sottovalutare le circostanze. A volte molti vedono un post sui social e pensano che è semplice fare escursioni in montagna. Credo che gli interventi sulle Lame Rosse siano diminuiti perché la gente ha capito che devono essere affrontante con prudenza".

Quali sono le raccomandazioni che gli escursionisti dovrebbero seguire prima di partire per la montagna? "Organizzare bene l’uscita è la base di partenza. Servono abbigliamento e attrezzature adeguate, scarponcini e non scarpe da tennis. I bastoncini da trekking possono essere un aiuto per le salite e le discese. Prima di partire però, oltre a una pianificazione accurata sulla scelta dell’itinerario, bisogna vedere le condizioni meteo dei giorni precedenti e monitorare come evolve il tempo il giorno dell’escursione. Nello zaino mettere acqua, un po’ di cibo, una torcia frontale, una cartina e nastro americano per riparare le scarpe qualora si rovinino durante il tragitto".