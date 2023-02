Il sociologo mette in guardia dai rischi "Per uno che vince, tantissimi perdono"

"I quattro milioni vinti l’altro giorno sono quelli persi in un anno a Montecassiano". È un dato choccante quello fornito da Stefano Stoccuto, sociologo del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast Macerata. "Chi di noi, sentendo di questa vincita, non ha ragionato su cosa fare con quattro milioni di euro, con un pizzico di invidia. Noi però ragioniamo non sulla fortuna del singolo, ma sulla collettività e la salute pubblica. I dati forniti dai Monopoli fanno riflettere: prima della pandemia, si giocavano 100 miliardi l’anno, con la pandemia c’è stata una flessione, ma dal 2021 si è tornati ai volumi precedenti sulla rete fisica, con in più l’esplosione del gioco online. I dati del 2022 parlano di 131 miliardi giocati e 20 miliardi spesi. Noi non criminalizziamo i giocatori o l’industria del gioco, e non tutte le scommesse sono uguali. Il Superenalotto ad esempio ha meccanismi meno compulsivi, e se una persona gioca 5 euro a settimana non succede nulla. Ma bisogna sapere che i montecassianesi, in cinque anni, hanno pagato tutto il maxi premio dell’altro giorno". Chi vince in pratica sono le multinazionali: "Per loro c’è un superenalotto da 300 milioni a settimana", conferma Stoccuto. Il gioco compulsivo riguarda molte persone, "ma solo uno su dieci chiede aiuto. Noi ne abbiamo una sessantina in cura, altrettanti le associazioni. Arrivano dopo dieci o venti anni da quando hanno iniziato, ridotti malissimo. Noi diamo assistenza psicologica, ma spesso le conseguenze economiche sono difficili, se non impossibili da recuperare: c’è chi finisce in mano alle finanziarie o agli strozzini". Il dipartimento lavora sulla prevenzione, comunicando i rischi. "Ma una notizia come quella di ieri vanifica un anno di lavoro. Tanti iniziano a giocare dopo aver sentito di queste vincite. Per questo è importante anche come i media le trasmettono: su questo abbiamo preparato il Manifesto del non azzardo. Bisogna ricordare che per uno che vince, tantissimi perdono".

Paola Pagnanelli