Il sorriso di Haron in un libro: "Vi racconto il mio nipotino, per aiutare i piccoli con disabilità"

"Un inno alla vita". È questo il libro "Haron. Il passaggio di una stella cometa", scritto da nonna Lella, ovvero Rita Perticarari detta Gabriella. La nonna del piccolo Haron Leoperdi di Macerata, scomparso lo scorso 26 novembre all’età di 7 anni per una malattia che non ha mai avuto un nome, ha deciso di mettere nero su bianco il "meraviglioso percorso" fatto insieme al nipotino. Pagine piene di amore. Il ricavato del libro (non ha un costo, è a offerta libera) andrà a Tutti per l’Emmanuel, associazione tolentinate di volontariato che si prende cura dei bambini con disabilità.

Perché ha deciso di scrivere un libro su Haron? "Mentre lui era in vita non ci avevo mai pensato. Dopo la sua perdita però, ho avuto il terrore che i ricordi di questi sette anni, col tempo, potessero sbiadire. Sono stata con lui ogni giorno, fin da quando era piccolissimo; non riuscivamo a trovare babysitter e operatrici, i genitori dovevano continuare a lavorare (hanno anche un’altra figlia, Norah, di 12 anni, ndr), così lasciai l’impiego di allora. Il libro si può trovare alla Bottega del Libro di Macerata. E l’ho scritto anche per un altro motivo".

Quale? "Voglio sensibilizzare la società e le istituzioni sulla disabilità. Tutti i giorni toccavo con mano che la disabilità fa paura perché siamo abituati alla perfezione. Quando uscivamo con Haron per noi era un trofeo, non ci siamo mai vergognati del fatto che non camminasse o non parlasse. Ma non si avvicinava mai nessuno per fargli una carezza o regalargli un sorriso. Questa era la cosa più triste, che mi feriva di più. La società non è ancora pronta, per questo il mio desiderio è portare il libro nelle scuole, perché bambini e ragazzi possano parlarne anche con i genitori. E capire il senso della vita".

Che malattia aveva suo nipote? "Haron è nato come bimbo sano; il primo segnale della malattia è arrivato dopo quattro mesi, il 4 dicembre 2018. Durante i preparativi per il battesimo, che sarebbe avvenuto quattro giorno dopo, mentre la mamma e il papà erano a passeggio con lui, c’è stata la prima crisi epilettica. Poi è iniziato l’iter negli ospedali. Siamo stati al Salesi di Ancona, al Meyer di Firenze, a Pisa, al Gemelli e al Bambin Gesù di Roma, ma non abbiamo mai avuto una diagnosi. Sotto Covid siamo riusciti a contattare una clinica di Boston, in collaborazione con i laboratori del Gran Sasso: dopo sei mesi di ricerche, neanche in questo caso siamo riusciti a dare un nome alla malattia".

Che ruolo hanno avuto le istituzioni? "Abbiamo chiesto aiuto, perché quando Haron è diventato più grande era complicato anche caricarlo in auto. Ma la risposta è stata sempre la stessa: non abbiamo fondi né personale. File interminabili. Così le famiglie sprofondano sempre più nella solitudine. Anche sul fronte sanità sembra che la disabilità sia l’ultimo argomento, se non c’è una diagnosi non c’è un farmaco. La ricerca ha bisogno di finanziamenti, che mancano".

Come avete conosciuto Tutti per l’Emmanuel? "Mio nipote aveva bisogno di fisioterapia e logopedia continue. Grazie a una mia ex collega, Maria Angela Pierucci, coordinatrice dell’associazione, sono venuta a conoscenza di questa realtà che ci ha messo a disposizione un fisioterapista, Giorgio. I due mesi con lui sono stati un sollievo, poi purtroppo Haron ci ha lasciato. Dopo la sua morte, abbiamo conosciuto gli altri bambini di Tutti per l’Emmanuel. E abbiamo deciso di fare qualcosa per loro, a partire dai soldi raccolti al funerale".

Quali altre iniziative avete messo in campo? "Le offerte del saggio di Natale organizzato dalla nostra società sportiva, Ginnastica Macerata (Arianna Ciucci, la mamma di Haron, è una campionessa di aerobica ed è responsabile della squadra nazionale Juniores, ndr), sono andate a loro. Un ragazzo che conosceva Haron, invece dei regali di compleanno, ha chiesto una donazione per i bambini. Io ho deciso di devolvere a Tutti per l’Emmanuel il ricavato del libro, presentato per la prima volta ad agosto a Sciacca, in Sicilia. A fare da legame, un’atleta allenata da Arianna. Qui, nel corso del Trofeo di Sciacca, è stata messa in scena la rappresentazione teatrale "Burattino di legno, anima di vento", che speriamo possa essere replicata al Lauro Rossi per le scuole. Arianna, al mondiale della squadra Juniores, aveva creato una coreografia su Pinocchio e aveva dedicato la medaglia ad Haron, paragonando le due storie. Da qui il titolo dello spettacolo. Poi abbiamo contributo alla realizzazione di una giostra inclusiva a Pollenza".

Quale messaggio vuole dare? "La vita è un grande dono. Anche se Haron non parlava, io dialogavo sempre con lui, con i suoi occhi: ci faceva capire tutto, la gioia, il dolore, la stanchezza. La vita va apprezzata, rispettata, anche quella di una persona con disabilità, fisica o cognitiva. Ringraziamo Dio per la vita che ci ha donato. "Mio figlio non è una malattia rara, è un bimbo che ha un cuore, un’anima, respira e vive", ha sempre detto Arianna. Haron ci dava forza e speranza ogni giorno. Ci ha fatto scoprire il senso della vita".