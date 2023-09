Il sorriso trionfa sempre grazie a sguardi e acrobazie

Ultimo fine settimana dei "nasi rossi" a Monte San Giusto che, dopo aver accolto ieri sera Michael Christensen, il fondatore della clownterapia, aprirà oggi alle ore 21.30 gli spazi del tendone Galizio Torresi alla compagnia Baccalà con il suo "Pss Pss", spettacolo esilarante e virtuoso, eseguito più di mille volte in oltre 53 Paesi e in tutti i 5 continenti e vincitore di 15 premi internazionali, tra cui il premio "Cirque Du Soleil" al 30° Festival Mondial du Cirque de Demain. Ispirato all’era dei film muti, in "Pss Pss" due clown contemporanei salgono sul palco vuoto per una performance senza tempo, fisica ed espressiva, tenera e geniale, virtuosa e divertente. Il poetico e mozzafiato armeggiare sul palco del duo formato da Camilla Pessi e Simone Fassari, fra disavventure e acrobazie, attraverso i linguaggi universali del corpo e dello sguardo, porteranno lo spettatore a sorridere fino all’uscita dal teatro. Ingresso 10 euro, gratuito per i bimbi fino a tre anni.

Domani, sempre alle 21.30, sarà la volta di Loco Brusca e del suo spettacolo "The train…is gone!", il cui protagonista è Speerman, un personaggio creato nel 1993 e con il quale l’artista propone in scena una miriade di diversi sketch, numeri e abilità. Per il fine settimana,inoltre, è in programma il gran finale con l’esplosione di colori e i "Rimbalzi di gioia". Il primo appuntamento si volgerà domani, alle 18 ai giardini pubblici. Una spettacolare animazione condotta dai comici Enzo Polidoro e Didi Mazzilli con suoni, giochi e balli immersi in una nuvola di colori, che dipingerà i partecipanti dalla testa ai piedi, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Come da tradizione, il festival si concluderà domenica, dalle 17.30, con "Rimbalzi di gioia… in un abbraccio che vale", un grande spettacolo ricco di artisti e di sorprese che, presentato da Natasha Stefanenko, culminerà con l’emozionante e attesissimo mare di palloncini colorati che rimbalzerà sopra la piazza a ritmo di musica e delle emozioni. Un trionfo di gioia, bellezza e abbracci che entusiasmerà la folla e al quale parteciperanno il poeta e scrittore Giò Evan, la vincitrice di The Voice Kids Melissa Agliottone e Nicolò Govoni. Durante il pomeriggio verrà consegnato il premio "Clown nel cuore 2023" a Mattia Villardita, lo Spiderman dei bambini e delle famiglie che lottano le loro battaglie.

Il programma completo delle iniziative di quest’ultimo fine settimana dei "nasi rossi" è consultabile sul sito www.clowneclown.org?.