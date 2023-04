Il suono delle emozioni suscitate da Morricone

Appuntamento per sabato 15 aprile, alle 21.15 nel teatro Bruno Mugellini di Potenza Picena, con "Il suono delle emozioni", e cioè il concerto spettacolo che vuole omaggiare la leggenda della musica italiana, nonché compositore e arrangiatore, Ennio Morricone. Il tutto sarà eseguito dall’Orchestra Bruno Mugellini con la partecipazione di Nicolas Paccaloni. Con gli arrangiamenti originali del maestro Danilo Tarquini e i testi di Nicolas Paccaloni, rivivranno le grandi colonne sonore che hanno sublimato il mito del compianto artista romano, protagonista indiscusso nel mondo cinematografico, al fianco di grandissimi registi come Sergio Leone, Oliver Stone, Roman Polanski e Quentin Tarantino, solo per citarne alcuni. Suonerà dal vivo l’orchestra Bruno Mugellini - Sinfonie di Luoghi, che da anni si impegna a lavorare con i giovani talenti del territorio e a suonare nei luoghi più belli ed evocativi delle Marche. Il costo del biglietto è di 12 euro intero, ridotto 6 euro. Le prevendite sono già acquistabili sul circuito online di Ciaotickets, oppure nei rivenditori fisici autorizzati: al Caffè dello Sport a Potenza Picena e alla Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena. Per informazioni telefonare al numero 3395045411.