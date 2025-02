Il taglio degli arbusti preoccupa. Paoletti: "Il verde è tutelato"

L’assessore all’ambiente, Maurizio Paoletti, interviene per placare le preoccupazioni dei cittadini che, dopo il recente abbattimento di alcuni arbusti, avevano sollevato preoccupazioni su un presunto attacco alla natura e alle aree verdi della città. L’assessore ha chiarito che il taglio, che ha coinvolto quattro arbusti non protetti, è stato eseguito in seguito alle ripetute segnalazioni dei vigili del fuoco, che avevano giudicato le piante a rischio di crollo. Paoletti ha specificato che l’abbattimento delle piante è avvenuto sotto la supervisione della Forestale e che i quattro arbusti in questione si trovavano lungo il percorso pedonale che costeggia il campo esterno di calcio a 5, collegando via Moretti a viale Aldo Moro. Nonostante l’allarme iniziale, l’assessore ha voluto rassicurare la cittadinanza: "Il verde di Recanati non è in pericolo". Con queste parole, Paoletti ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale per la salvaguardia dell’ambiente, invitando la popolazione a non cedere al panico e a mantenere la fiducia nelle scelte amministrative.