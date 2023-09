Il talento Cartuccia Cingolani nel chiostro di Sant’Agostino

Oggi alle 18.30, nel chiostro Sant’Agostino di Civitanova Alta, appuntamento con la grande musica classica dell’Orchestra Giovanile Marche Music College, diretta dal maestro Alessandro Marra, nell’ambito della rassegna Civitanova Classica Piano Festival. Ad impreziosire il quarto concerto della stagione 2023, sarà la partecipazione del giovane pianista marchigiano, Alberto Cartuccia Cingolani, di appena sette anni. Già definito dalla stampa internazionale uno dei più sbalorditivi talenti del pianoforte, il giovane musicista regalerà una performance esclusiva nelle vesti di solista. Per l’occasione l’Orchestra, composta da 40 musicisti under 20 provenienti da scuole e conservatori di Marche e Abruzzo, che già nelle passate edizioni è stata protagonista dello Spazio Giovani del festival, fortemente voluta dal direttore artistico Lorenzo Di Bella, si esibirà in un reportorio che spazia dai capolavori del Barocco, alle colonne sonore dei film, in omaggio a Ennio Morricone. La manifestazione Civitanova Classica Piano Festival, è organizzata da Arte in Musica Aps in collaborazione con l’Azienda Teatri e il supporto dell’Amministrazione comunale e della Regione.