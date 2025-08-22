Il talento di Anna Maraviglia. Insegnò disegno a generazioni

Tra le edizioni artistiche ormai quasi centenarie di famosi testi illustrati, come il “Bertoldo” di Giulio Cesare Croce o alcune “Novelle del Boccaccio”, è possibile imbattersi nell’opera dell’illustratrice marchigiana Anna Maraviglia, della quale ricorre il 28 agosto il trentesimo anniversario della scomparsa. Era nata a Caldarola nel 1912 e giovanissima manifestò un’evidente predisposizione al disegno, tant’è che l’incisore e scrittore Bruno da Osimo spinse i genitori di Anna ad iscrivere la loro figlia all’Istituto di Belle Arti per l’illustrazione e la decorazione del Libro di Urbino. Anna Maraviglia frequentò la Scuola urbinate a partire dal 1927 per tre anni di corso superiore più altri due anni di perfezionamento. Fu una delle prime donne a diplomarsi alla “Scuola del Libro” e con lei anche altre due marchigiane: Edda Celani di Castel di Lama (1910-1982) e Maria Ciccotti di Pievebovigliana (1911- 1992), anche loro affermatesi poi nel campo dell’arte. Non a caso la storica Paola Pallottino, insignita due anni fa a Macerata del titolo di “Accademica d’onore” dall’Accademia di Belle Arti, ha inserito le tre artiste marchigiane nella sua “Storia delle illustratici italiane” edita da Treccani. I due libri illustrati citati all’inizio furono i primi lavori di Anna Maraviglia, con i quali si fece conoscere negli ambienti editoriali milanesi, ma anziché ascoltare il canto alle “sirene” lombarde ella continuò ad esprimersi artisticamente nella propria terra.

Per quarant’anni è stata insegnante di disegno nelle scuole medie, prima a Macerata e poi – dopo il matrimonio con il dentista Giovanni Santancini – a Camerino, dove è rimasta a vivere per il resto della sua vita.

All’impegno di docente ha sempre affiancato l’attività artistica e la xilografia è stata la tecnica predominante in tutta la sua vasta produzione. Per decenni con il bulino ha inciso su dure tavolette di legno scene di ispirazione religiosa e scene della campagna maceratese (la vendemmia, la raccolta delle olive, il lavoro nei campi), nonché panorami e scorci di paesi: il Castello di Vestignano, il lago di Pievefavera, il mercato nella piazza di Caldarola o la fiera di Camerino. Quando il marito fu per alcuni anni sindaco di Serrapetrona, disegnò anche un’etichetta per le bottiglie di Vernaccia. Con le proprie xilografie – come ricordava anni fa Marta Gili in una retrospettiva dell’artista da lei curata a Serrapetrona – Anna Maraviglia “ha saputo custodire la memoria storica del territorio e la cultura delle tradizioni”. Anche per questo merita di essere ricordata ancora.