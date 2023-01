Il tango anima il museo Magma: mostra, esibizione e libro

Il tango protagonista al museo Magma, con le mostre e un’esibizione di una scuola di ballo. Sono tre gli elementi in scena nei locali di piazza Garibaldi: si tratta dei maestri della comunicazione visiva, dei capolavori di Milton Glaser e degli scatti di Lucia Baldini, con l’esposizione ‘Giorni di Tango Oggi’ . Quest’ultima iniziativa, inaugurata lo scorso 10 dicembre, ripercorre venti anni di lavoro che la fotografa toscana ha dedicato al celebre ballo argentino ed è stata di ispirazione per la scuola "Asd La Casa del Tango" di Porto San Giorgio, in visita nella città Alta durante le festività natalizie. Da qui, la decisione della maestra Serena Giacomozzi, della stessa ‘Casa del Tango’, di esibirsi all’interno dei locali che ospitano la mostra. Lo spettacolo si terrà domani, alla presenza di Lucia Baldini, e ci sarà la possibilità di un esercizio di fotografia con il circolo ‘Il Faro’. Ma a precedere la danza, alle 17, la presentazione del libro ‘La Costurera. Vestiti di tango’ di Francesco Sagripanti che racconta il viaggio di un personaggio alla scoperta di Buenos Aires attraverso il linguaggio universale della trascinante danza che non è solo ballo. Per l’occasione sarà distribuito anche il catalogo realizzato da ’Cartacanta Edizioni’ per le esposizioni del museo Magma, che contiene oltre cento pagine con le immagini di Baldini e le introduzioni dello storico del Tango Marco Castellani e del critico d’arte Alessandro Tempi. L’ingresso è libero.

f. r.