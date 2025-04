Il Tar blocca le ruspe all’ex villa Paolini

Lavori sospesi nel cantiere della ex villa Paolini. Il Tar, con una ordinanza pubblicata ieri, esito dell’udienza del 17 aprile, ha accolto il ricorso presentato da Cinzia Mennoia e Giampiero Verdini e ha disposto la sospensiva del permesso a costruire rilasciato il 23 dicembre del 2024 dal Comune di Civitanova, relativo alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di villa Paolini, in via Vodice. La decisione del tribunale ferma le ruspe. Si tratta dello stop, momentaneo, a uno di quei progetti legati al Piano casa e che al posto del caseggiato della ex villa di due piani vedrà sorgere due palazzi, uno da cinque piani e uno da tre. I ricorsi contestavano quattro profili del progetto: intanto che il piano interrato fosse in realtà un terrapieno artificiale, con conseguenze sull’altezza e sulla superficie utile lorda dei futuri edifici; la violazione della distanza minima dal ciglio stradale; eccepita poi la circostanza che il progetto fosse stato redatto da un geometra e solo successivamente sottoscritto da un ingegnere; infine, la violazione dell’articolo di legge che riguarda l’altezza massima dei nuovi edifici, che non può superare quella dei caseggiati preesistenti e circostanti, fatta eccezione per gli immobili che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate. I giudici hanno unificato i due ricorsi e disposto una verifica in contraddittorio tra le parti per avere chiarimenti su diversi aspetti: l’impatto dell’edificio rispetto all’area circostante, la descrizione degli edifici limitrofi di altezza pari o superiori, la quantificazione della parte del piano interrato, le distanze dal ciglio stradale. Il tecnico incaricato dell’istruttoria è il responsabile dello Sportello unico dell’Edilizia del Comune di Ascoli Piceno. Il Tar ha assegnato i termini per effettuare i controlli e la questione verrà dibattuta di nuovo in camera di consiglio il 10 luglio. Nel frattempo, il permesso a costruire è stato immediatamente sospeso. I ricorsi dell’avvocato Cinzia Mennoia e di Giampiero Verdini, rappresentati dal legale Andrea Galvani, entrambi residenti a ridosso della ex villa Paolini, nella loro articolazione mirano a sostenere il danno subito in prospettiva dei due nuovi palazzi, che interferirebbero con la veduta di cui finora hanno goduto dalle loro case. Sono stati presentati contro il Comune di Civitanova, difeso dall’avvocato Enrico Maria Stramigioli, e nei confronti della società committente, la Larry Srl, rappresentata dall’avvocato Andrea Calzolaio. Entrambi si sono costituti in giudizio. Degli atti di cui è stata chiesta la sospensiva, oltre al permesso a costruire, anche la nota con cui il 9 gennaio scorso il dirigente del settore Edilizia del Comune di Civitanova ha sostenuto l’infondatezza delle critiche espresse, anche con diffida, dalla Mennoia sostenendo la legittimità delle autorizzazioni rilasciate alla Larry Srl.