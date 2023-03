Il Tar dà torto a Wind sull’antenna: dovrà essere ridotta di tre metri

Il Comune di San Ginesio ha vinto questa volta la partita burocratica contro la società di telecomunicazioni Wind, che dovrà adeguarsi alle richieste dell’ente. Ovvero dovrà ridurre l’altezza dell’antenna che era stata realizzata in località Morichella. Il Tar Marche, il tribunale amministrativo regionale, ha infatti respinto il ricorso di Wind Tre spa in cui si opponeva alle prescrizioni del Comune sul traliccio di 27 metri.

"Il Comune si era opposto all’installazione perché non voleva l’antenna lì, nei pressi di un crinale collinare – spiega l’assessore Giordano Saltari –. Ma il Tar aveva detto che era consentito realizzarla. In sede progettuale abbiamo chiesto la riduzione, almeno per impattare meno sul territorio, anche da un punto di vista visivo". Ma l’antenna è stata fatta alta 27 metri "senza alcun tipo di schermatura, con il risultato che l’impianto è ben visibile da tutti i punti panoramici del centro storico compreso il parco del Colle Ascarano". Così lo scorso giugno il Comune ha diffidato la società ad adeguare entro 15 giorni la struttura dell’antenna al progetto, oltre alla mitigazione del palo con la colorazione verde.

Ora il Tar dice che devono essere rispettate le prescrizioni fatte dal Comune. "Non potendo vietare l’installazione di antenne delle società di telefonia, essendo considerate servizio di pubblica utilità – prosegue Saltari – abbiamo cercato di fare comunque il possibile a tutela del territorio e del paesaggio di San Ginesio. La Wind ha realizzato l’antenna a tutta altezza, senza ascoltare le nostre richieste e senza rispettare i nostri provvedimenti. Così il Comune ha fatto un’ordinanza di riduzione, contro il quale la società ha fatto ricorso. Ma il Tar l’ha respinto e adesso la Wind dovrà abbassare l’impianto da 27 a 24 metri e mitigare l’impatto visivo".

Oltre alla riduzione dell’altezza e alla colorazione verde, la società di telecomunicazioni dovrà procedere alla piantumazione di essenze arboree alla base o adottare una struttura camuffata in finto pino. Una sentenza che ha quindi portato grande soddisfazione tra i membri dell’amministrazione per quanto raggiunto.