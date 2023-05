Il Tar: "Ex discarica, l’area va bonificata"

di Paola Pagnanelli

L’area dell’ex discarica a Montecosaro va bonificata. Lo ha ribadito il Tar a Maria Saltari, che si era rivolta ai giudici amministrativi per contestare i provvedimenti del ministero e del Comune. La donna ha ereditato nel 2002 dal padre un terreno che, per anni, era stato utilizzato come discarica, prima, negli anni Settanta perché affittato dal Comune dopo la chiusura di un sito a Civitanova, poi in maniera abusiva. Tra le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del basso bacino del Chienti, la conferenza di servizi dell’agosto 2005 istituita al ministero dell’ambiente aveva deliberato di chiedere al privato di procedere subito con "idonee misure di messa in sicurezza di emergenza, con priorità all’asportazione del percolato rinvenuto durante le indagini". In caso di inadempienza, il Comune di Montecosaro, previa diffida, si sarebbe dovuto sostituire al privato per la bonifica. Il proprietario non aveva fatto nulla. A settembre 2005 la polizia municipale aveva fatto un sopralluogo, rilevando una prolungata serie di abbandoni di rifiuti: si era creata una discarica abusiva. Allora il Comune a novembre aveva intimato a Saltari di procedere subito alla messa in sicurezza. Nel suo ricorso, la proprietaria aveva chiesto al Tar di acquisire i documenti sull’affitto dell’area da parte del Comune. Ma i giudici hanno ritenuto irrilevante la questione, visto che fino al 2005, come attestato dai sopralluoghi, in quel terreno erano stati buttati non solo rifiuti solidi urbani, ma anche auto, materiali ferrosi e scarti di fonderia, pneumatici, scarti di lavorazione del settore calzaturiero, fusti metallici, cavi elettrici, bombole del gas da cucina, inerti provenienti da demolizioni edili, comprese coperture in amianto, filtri dell’olio e segni evidenti di combustione di rifiuti. Dal verbale della polizia locale, poi, risultava che l’area era recintata e il cancello era chiuso con un lucchetto le cui chiavi erano tenute da Maria Saltari. La donna, nel ricorso, ha fatto presente che lei aveva solo ereditato il terreno, senza mai essere coinvolta nel procedimento avviato per l’inquinamento. Ma i giudici le hanno risposto che la zona era stata sequestrata ad aprile del 2005, e c’erano stati ripetuti sopralluoghi alla presenza della proprietaria e dei suoi difensori. Saltari aveva poi sostenuto che erano i responsabili dell’inquinamento a dover pagare la bonifica, non lei, ignara proprietaria. Ma anche qui il Tar le ha dato torto: la conferenza dei servizi ministeriale aveva ordinato a lei di rimuovere il percolato. "La preliminare messa in sicurezza del sito inquinato – spiegano i giudici – è una misura idonea a evitare ulteriori danni e la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e rientra pertanto tra le misure precauzionali: non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, tale misura, data la sua natura di atto urgente, non presuppone l’individuazione dell’eventuale responsabile". Ricorso respinto dunque, anche se ora la proprietaria del terreno, difesa dagli avvocati Domenico Formica e Stefano Filippetti, potrà rivolgersi al Consiglio di Stato.