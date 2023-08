Il tarlo asiatico all’Abbadia "Via al taglio delle piante, poi controlli con i droni"

di Paola Olmi

Sebbene il suo nome in cinese – "tianniú", letteralmente bue del cielo – suoni bene, il tarlo asiatico del fusto ossia l’"Anoplophora glabripennis Motschulsky" è inclusa nella lista delle 100 peggiori specie invasive al mondo, ma all’Abbadia di Fiastra hanno messo in campo tutta l’artiglieria pesante per sbarazzarsene. Facciamo il punto della situazione con Andrea Bordoni, direttore Amap Marche.

Direttore, come procede il piano di contenimento?

"Momentaneamente la maggior parte delle piante, quasi un centinaio, che verranno abbattute sono circoscritte ai due parcheggi limitrofi. Ci sono inoltre 6 piante più grandi di cui una con infestazione e le altre 5 con ovodeposizioni".

I prossimi passi quali sono?

"Oggi o domani (ieri o oggi, ndr) verso la mezzanotte nella zona del parcheggio verranno utilizzati dei piretroidi, dei normalissimi insetticidi che agiranno solo a contatto, quindi sugli animali adulti. Domani verranno fatti gli abbattimenti con il taglio delle piante del parcheggio, perché le radici non vengono infestate e in autunno inoltrato verranno tolte le radici per mettere a dimora nuove piante non attaccabili dal tarlo. Le altre 6 piante che sono nel parco verranno tagliate e portate anch’esse nel parcheggio. A quel punto verrà fatta la cippatura, cioè la frantumazione in pezzetti di legno non superiori a 2,5 centimetri. Nel caso la cippatura non possa avvenire immediatamente verrà ridato l’insetticida".

A che punto è il monitoraggio?

"In parte è stato già fatto, soprattutto nelle zone più sensibili come i fossi e i lembi. Quando cadranno le foglie verranno utilizzati anche i droni e c’è chi ipotizza l’utilizzo dei cani molecolari che fiutano l’insetto adulto. Quest’ultima è l’ipotesi più remota, anche perché hanno dei costi proibitivi che si aggirano nell’ordine di qualche migliaia di euro al giorno".

Chi dovrebbe pagare questo lavoro?

"Giuridicamente il proprietario o l’affittuario del terreno ma è ovvio che Provincia, Regione o altri enti possano intervenire".

Quali saranno i tempi per scandagliare i 148 ettari della selva Giustiniani Bandini?

"Ci vorranno molti mesi".

Quale popolazione di tarli del fusto vive in Abbadia?

"Dobbiamo fare delle ricerche genetiche. Nelle Marche ci sono due popolazioni differenti: una di Ostra arrivata nel 2018 e una del Fermano arrivata alcuni anni prima. Siamo certi invece sulla provenienza: l’estremo Est attraverso i bancali".