"Il tavolo sui licei deve essere convocato da Sclavi"

"Appare provocatoria la proposta di Civico22 di aprire un tavolo dove discutere del futuro dei licei, coordinato dalla presidenza del Consiglio comunale. Accostare le parole ’presidente del Consiglio comunale’ e ’super partes’ è un ossimoro". È il pensiero della coalizione di centrodestra, composta da Fratelli d’Italia, Tolentino nel Cuore, È viva Tolentino, Lega, Forza Italia e Udc. "Tra l’altro ci sono forze politiche che non siedono in Consiglio e che quindi il presidente non può rappresentare - prosegue il gruppo -. Se si vuole un tavolo, a convocarlo sia solo il sindaco che è il garante di tutti i cittadini, anche di quelli che non lo hanno votato. Se il sindaco lo riterrà opportuno, siamo disposti a dare il nostro contributo fattivo in ogni sede, fermo restando che la priorità assoluta (e su questo crediamo di esprimere un pensiero collettivo) è la costruzione del nuovo polo scolastico".

Il centrodestra ricorda come già nel luglio 2022 in Consiglio l’ex candidato sindaco Silvia Luconi chiedeva di aprire un tavolo di confronto al sindaco proprio per unire le forze affinché si trovasse la strada più veloce per la costruzione del polo. "Quella richiesta non ha avuto seguito, ma in ogni caso vogliamo essere costruttivi; oggi ci si può riunire per parlare tutti insieme degli edifici scolastici cittadini, che saranno interessati da qui a breve da lavori importanti di ricostruzione - conclude -. Gran parte della popolazione scolastica, di ogni ordine e grado, dovrà fare i conti con demolizioni e interventi e questo significherà trovare nuovi, ampi e sicuri spazi per studenti e insegnanti".