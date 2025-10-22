Il teatro amatoriale si prende la scena. Scocca l’ora di "Sipari delle Marche"

Passione e creatività sono le protagoniste di "Sipari delle Marche", rassegna di teatro amatoriale organizzata dal Gat Marche. In cartellone 14 appuntamenti che, nei prossimi mesi, accenderanno le luci dei palcoscenici storici di altrettanti comuni del territorio. Sabato alle 10, all’auditorium Dante Cecchi della Mozzi Borgetti, il convegno "Il teatro amatoriale tra dialetto, italiano, passione e comunità" con gli studiosi Ennio Donati e Agostino Regnicoli e la docente di Estetica all’Accademia di belle arti di Bologna, Lucrezia Ercoli. Alle 21, al teatro Nicola Angeletti a Sant’Angelo in Pontano, "M come Mistero" dell’associazione Guenda; domenica (17.15) al Lauro Rossi di Macerata "Sulu um miràculu li putìa fa rinsavì" della compagnia Aps Palcoscenico. Il 16 novembre (17.15) al teatro Piermarini di Matelica, "L’uomo la bestia e la virtù" con La giovane Agorà e Ctr Macerata; il 22 novembre al teatro comunale di Campofilone (21.15) il Profumo dei Legni in "Il borghese gentiluomo"; il 29 al Feronia di San Severino (21.15) Il focolare in "Da giovedì a giovedì". Il 13 dicembre al Teatro delle Logge a Montecosaro La Rama in "Bar stella alpina" (21.15) e al teatro comunale di Altidona, Gli amici del teatro con "Per chi suona il campanello". Il 14 al teatro comunale di Porto San Giorgio (17.15) gli Amici del teatro fermano in "Tante teste, poche feste!". L’11 gennaio 2026 al Velluti di Corridonia (17.15) l’associazione Koinè in "Al cavallino bianco"; il 31 al comunale di Loreto "Lu vaùlle" de La nuova di Belmonte Piceno; il 22 marzo al teatro Gasparrini di Appignano (17.15) Le stelle del borgo in "Forza venite gente"; il 21 marzo al teatro Ideale di Servigliano, Li rmasti di Falerone in "Giovannì" (21.15). Il 12 aprile al teatro La fortuna di Monte San Vito "Nuda per pochi soldi" delle Nuove Cappellette (21.15) e, in chiusura, "Per chi suona il campanile" il 3 maggio al teatro dell’Aquila a Fermo (17, Filodrammatica Firmum). "Le storie sul palco derivano da racconti e tradizioni prima tramandati intorno al focolare" spiega Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura. Un’iniziativa organizzata grazie "alla sensibilità delle amministrazioni", come detto da Stefano Cardinali, presidente Gat Marche; il vicepresidente, Giuseppe Cipriani, sottolinea come "tanti ancora credono nel teatro amatoriale". Lucia Lucantoni, attrice de La giovane Agorà di Appignano, conclude: "Il teatro è stimolo e cura".