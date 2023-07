Il teatro Atelier 44 di Avignone dedica una sala a Claudio Gaetani: oggi la cerimonia in Francia

La sala di un teatro francese sarà intitolata a Claudio Gaetani. Uno spazio all’interno dell’Atelier 44 di Avignone porterà il nome dell’attore civitanovese, una iniziativa presa in accordo con la compagnia ’Les Moustaches’ con cui Gaetani (nella foto) aveva lavorato, un ruolo arrivato dopo aver interpretato Arlecchino nel film ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone. Attore, regista, saggista, critico, fotografo, docente all’Università di Macerata, presidente dell’Anpi di Civitanova, era un uomo di tanti talenti il 46enne scomparso lo scorso 8 settembre mentre si trovava a Londra, colpito da infarto. Era stato ospite in Francia nel 2022 portando in scena per tre settimane, proprio sul palco dell’Atelier 44, lo spettacolo della compagnia ’Les Moustaches’, scritto da Alberto Fumagalli, interpretato insieme a Ludovica D’Auria e co-prodotto da ’Società per Attori e Accademia PerdutaRomagna Teatri’. La sua performance venne unanimemente acclamata da critica e pubblico. La cerimonia di intitolazione si terrà oggi ad Avignone alle 19 e, a seguire, sarà proiettato’L’ombra lunga del nano’. Protagonisti dello spettacolo sono Olo e Neve, una coppia il cui matrimonio è giunto al capolinea emozionale. Olo riesce però, per caso e inaspettatamente, a risvegliare la passione della moglie attraverso la proiezione della sua ombra, apparendo un gigante agli occhi di lei. Una fiaba che cede il passo alla realtà, in cui Claudio Gaetani era riuscito ad esaltare la sua bravura. Alla serata parteciperanno Alberto Fumagalli e Ludovica D’Auria, registi e rispettivamente autore e co-protagonista, insieme agli altri membri della compagnia Les Moustaches, nel ricordo di Gaetani, che è riuscito a lasciare il segno in tutti gli ambienti frequentati per amicizia o per lavoro grazie alla sua professionalizza e alla sua sensibilità.

l. c.