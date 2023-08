Il Teatro della Comunità Laboratorio oltre le barriere

di Barbara Palombi

Il Teatro della Comunità entra nel vivo a Civitanova, grazie alle prove del laboratorio che tutte le sere, dalle 20 alle 23, si svolgono al Varco sul mare. Presentata ieri, a Palazzo Sforza, la nuova edizione, dal regista e ideatore Marco Di Stefano, da Tanya Khabarova e dal sindaco Fabrizio Ciarapica, che il 5 settembre terminerà con lo spettacolo conclusivo, ad ingresso libero, alle 21 al Varco sul mare. "Abbiamo scelto la data del 5 settembre per lo spettacolo finale perché coincide con la Giornata Mondiale della Carità – spiega il regista Marco Di Stefano –. Il nostro laboratorio è aperto a chiunque voglia partecipare per vivere un’esperienza nuova in cui ognuno può esprimersi liberamente. Lavorando con le persone cerchiamo di trasmettere la bellezza del linguaggio teatrale, uno strumento che consente di conoscere meglio se stessi e gli altri". Un teatro aperto anche a persone disabili che hanno l’opportunità di vivere una realtà totalmente nuova per loro, capace di trasformarsi in uno strumento di aggregazione senza confini. "Il nostro spettacolo è incentrato sulla recitazione improvvisata – sottolinea Tanya Khabarova, che insieme al marito Di Stefano porta avanti il progetto –, nella serata conclusiva gli attori reciteranno in una posizione centrale usando il linguaggio del corpo, una forma di teatro libero, non convenzionale, che consente una grande libertà di espressione". Il gruppo ha ufficialmente iniziato le prove il 21 agosto e resta aperto a chiunque voglia aggiungersi e vivere un’esperienza incentrata sulla socialità e sull’accettazione. "Il Teatro della Comunità è un progetto che ho visto nascere nel 2007, quando ero assessore ai Servizi Sociali – prosegue Ciarapica – ed è una realtà in cui ho sempre creduto per l’alto valore sociale che racchiude. Coinvolge le persone avvicinandole alla recitazione, in un clima di inclusività, che è un valore fondamentale su cui bisogna investire". Il progetto, nato nel 1983, con il festival di Amandola, ha portato Di Stefano in oltre 20 nazioni, sia in Europa che in America Latina. La serata conclusiva è dedicata alla memoria di Pierina Alessandroni, che ha fatto parte del teatro per tanti anni. Dal 24 al 27, le prove del laboratorio si terranno alle 20.30, nell’area dietro il teatro Cecchetti per poi tornare al Varco sul mare.