Il teatro delle armonie, la commedia di Rocci al Lanciano Forum

Parte dopodomani, alle 21.15, l’8ª edizione della rassegna "Il teatro delle armonie" al Lanciano Forum di Castelraimondo. Il debutto è affidato alla compagnia settempedana L’Alternativa con una commedia di Camillo Vittici dal titolo "Un matrimonio con sorpresa", per la regia di Adriano Rocci. "Questa storia – si legge nelle note di regia – si svolge nel soggiorno di una casa modesta e di una famiglia modesta, composta dai due coniugi Olindo e Rosa, sua madre, nonché vivace suocera di Olindo e loro figlio Fausto, che non riesce a trovare una fidanzata del suo paese. Grazie ai consigli della nonna Adalgisa, Fausto si reca a Roma dove conosce Debora. Mentre Fausto e Debora sono sul punto di organizzare le nozze, arriva una telefonata dell’impiegato comunale... Il resto è tutto da vedere!". Ingresso unico 10 euro. Per info e prenotazioni 338.2595480 o 335.7681738.