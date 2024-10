Il teatro di ’Fuori misura’: "Opportunità d’inclusione"

Arriva la 5ª edizione di "Fuori misura", la rassegna di teatro nazionale che dà il palco a giovani con disabilità. Si parte venerdì sera al Politeama di Tolentino con la compagnia veronese Diversamente in danza che metterà in scena "Il temporale", con la regia di Giorgia Panetto. La sera successiva, al teatro di Pollenza, la compagnia Il giullare di Trani porterà, con la regia di Marco Colonna, "Io - la rinascita". Si chiude a Treia alle 17 di domenica con "Yume - nulla si spegne" della compagnia MeTe di Ascoli Piceno, con Elisa Maestri alla regia. La rassegna, che prevede un premio, è intitolata a Giovanni Soldini, stimatissimo amministratore treiese scomparso nel 2016; è stata presentata da Francesco Soldini, suo figlio, insieme alle amministrazioni dei tre comuni coinvolti.

"La rassegna è nata con la compagnia gli Smisurati, con l’idea di mettere insieme teatro e attività sociale – ha spiegato Francesco Soldini –, vuole essere un’occasione di incontro artistico. Gli spettacoli sono di altissima qualità". Elena Lucaroni, assessore alle politiche sociali a Tolentino, si è detta "felice di ospitare questa rassegna al Politeama. La rassegna, il premio e la possibilità di coinvolgere il territorio e le persone sono grandi opportunità. Questo è un progetto inclusivo per eccellenza, questi ragazzi hanno qualcosa di speciale". La rassegna da quest’anno ha anche un format, "Ciak Fuori misura", che coinvolge le scuole nella realizzazione di cortometraggi: dopo lo spettacolo del venerdì questi verranno proiettati. Alessandra Pietrini, assessore a Pollenza, ha parlato della rassegna come "un gioiello che gli Smisurati portano nel nostro teatro. Queste attività sono fortemente inclusive e quest’anno, con l’iniziativa rivolta alle scuole, si sta procedendo bene sul versante sensibilizzazione". Sabrina Virgili, assessore a Treia, ha raccontato l’entusiasmo "per questa iniziativa nata a Treia, precisamente a Santa Maria in Selva. Nulla si spegne, lo spettacolo che sarà fatto da noi ci onora. Vorremmo proseguire questa collaborazione nel tempo, l’inclusione è fondamentale. Gli Smisurati sono una compagnia consolidata sul territorio", territorio per il quale, ha chiuso Francesco Soldini, "abbiamo sempre scelto di operare".