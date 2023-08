Il teatro inaspettato al debuto con "I racconti di Spoon River"

Lo spettacolo "I racconti di Spoon River" inaugura alle 21.15 di oggi nell’area verde del rione Pace, in via Gentili, la rassegna "Il teatro inaspettato", patrocinata dal Comune e realizzata dalla Ctr Calabresi Tema Riuniti Aps con la collaborazione di altre associazioni. Stasera gli spettatori assisteranno alla lettura scenica di poesie tratte dal capolavoro di Edgar Lee Masters da parte di Liliana Ciccarelli, che cura anche la regia, Luca Feliziani, Antonella Gentili e Piergiorgio Pietroni. Lo spettacolo è arricchito da alcuni gospel eseguiti dal vivo dal Coro Equi-Voci di Urbisaglia diretto dal maestro Cristina Picozzi. La rassegna porterà in scena, in luoghi inaspettati, spettacoli differenti accomunati da una forma di rappresentazione che utilizza sia il classico teatro attoriale sia la lettura scenica, accompagnata anche da musica dal vivo.