Il teatro Lanzi si anima per raccogliere fondi in sostegno delll’Unitalsi

La "colonna sonora della solidarietà" ha animato il teatro "Lanzi" dove è andato in scena il concerto dell’orchestra di fiati "Insieme per gli altri", promosso dalla sottosezione di Fermo dell’Unitalsi, con l’obiettivo di raccogliere dei fondi per sostenere le attività dell’associazione. "Un pomeriggio che ha trasmesso ai partecipanti tutta la professionalità, passione, umanità e grandi valori che animano sia l’Unitalsi sia i musicisti che si sono esibiti – ha affermato Massimo Cesca, assessore alla Cultura di Corridonia –. Erano presenti anche i sindaci di Loro Piceno, Mogliano e Petriolo, un ringraziamento di cuore ai componenti dell’orchestra, al direttore, al presidente, al presentatore, ad agli amministratori locali per la disponibilità e sensibilità, poi uno speciale al presidente dell’Unitalsi di Fermo, Fabiola Casturà, e a ogni volontario".