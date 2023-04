Il teatro Mugellini fa il pienone con "La voce dei Siblings"

Sold out per "La voce dei Siblings-Fratelli e Sorelle si raccontano", realizzato dalla Cooperativa Il Faro con il contributo di Comune e Anffas locale, oltre alla collaborazione delle associazioni Omphalos, Aurora e Agorà. Lo spettacolo ha informato ed emozionato la platea del teatro Mugellini di Potenza Picena con letture tratte dal libro Wonder R.J. Palacio, la musica arrangiata dagli studenti dell’istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza e la mostra d’arte allestita dagli alunni dell’istituto comprensivo Leopardi di Potenza Picena. Poi gli interventi, le riflessioni degli esperti e ’I Terconauti’ (il trio artistico dedito alla promozione in chiave ironica, a livello nazionale, dei temi dell’autismo). "Quello della disabilità è indubbiamente un tema molto sentito dalla nostra comunità – ha detto il sindaco Noemi Tartabini –. L’evento di oggi ha avuto come obiettivo quello di dare a tutti la possibilità di ascoltare la voce di chi si ritrova ogni giorno a convivere con un fratello o una sorella disabile. È necessario abbandonare l’idea del mero assistenzialismo, guardando con convinzione alle reali possibilità di inclusione e integrazione delle persone con disabilità, protagoniste attive, vere risorse per la nostra comunità".