Il teatro per i piccoli si fa in quattro. Da Mengone al pescatore Gianni

Rassegna nella rassegna con "Il cortile delle storie – I teatri del mondo alla ribalta", il teatro per l’infanzia a cura di Lagrù con quattro appuntamenti promossi nell’ambito di Buon’Estate, la rassegna di arti performative a Palazzo Buonaccorsi a Macerata. Si parte domani alle 17.45 con la Compagnia Lagrù Ragazzi in "Mengone e il mostro della cantina", spettacolo con la maschera marchigiana ottocentesca di Mengone Torcicolli, un simpatico e pragmatico contadino che dovrà scardinare le proprie convinzioni sull’esistenza dei mostri. Alle 21.15 il Teatro delle Dodici Lune porterà in scena "Transylvania Circus" con uomini drago sputafuoco, fantasmi acrobati, un licantropo equilibrista sulla luna e l’affascinante donna vampiro, che si esibirà nell’arte del trasformismo. Ma un suono sinistro distrarrà gli artisti di questo oscuro circo, il battito di un cuore che nessuno sa da dove arrivi: forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? I Pupi di Stac inaugureranno il programma di dopodomani, alle 17.45, con "Il drago dalle sette teste", un variegato spettacolo di burattini. Nella rete del giovane pescatore Gianni finisce un pesce magico che in cambio della salvezza gli dona una conchiglia, una spada arrugginita, e un compagno fedele, il cane Carlino. Assieme ai fratelli, il ragazzo affronta avventure e terribili pericoli, ma nei momenti decisivi ecco arrivare in aiuto la propria audacia e gli strani oggetti regalatigli dal pesciolino.

Alle 21.15 c’è "Il mondo di Oscar". Oscar è un uomo che non ha mai rinunciato a sognare e vive in una specie di circo dove i suoi giochi a molla, a spinta, a corda prendono vita per raccontare brevi storie e strabilianti numeri di destrezza; il tutto condito da elefanti, lumache, ragni, pinguini acrobati, foche giocoliere, scimmie dispettose e motoristi pazzi. L’abilità e l’eccentricità di Silvano Fiordelmondo condurranno gli spettatori, accompagnati da una colonna sonora di musiche bandistiche. Informazioni presso biglietteria dei Teatri telefono 0733 230735, Amat 071 2072439 e prevendite circuito vivaticket, anche online.

Martina Di Marco