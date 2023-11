Il Teatro Rebis fa 20 anni, incontri e spettacoli

Il Teatro Rebis festeggia vent’anni con una serie di incontri, esposizioni e spettacoli. Il progetto, "Sinopie_20 anni del Teatro Rebis: l’arte dell’attore e le immagini sottese", è co-diretto da Andrea Fazzini e Meri Bracalente, col sostegno del Comune. Il via ieri in Accademia con il seminario "Gli scarabocchi di Maicol&Mirco e il Teatro Rebis incontrano gli studenti", realizzato con Marino Neri. Domani, alle 19 alla cantina di via Crispi, presentazione del libro "Ops" con Maicol&Mirco, in dialogo con Fazzini. Domenica 10 alle 17 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, l’incontro "Come muoiono gli attori". Interverranno Marco Amichetti, Meri Bracalente, Isabella Carloni, Mauricio Pasquali, Alessia Raccichini ed Elisa Ricagni.