Il teatro Rossini saluta l’amianto: c’è il cantiere, chiude via Trieste

Rimozione dell’amianto dal tetto del teatro Rossini, per consentire l’esecuzione di alcune fasi dei lavori, per tutta la giornata di oggi verrà chiuso completamente l’accesso in via Trieste ai veicoli che provengono da via Buozzi e ai pedoni o ciclisti che arrivano da vicolo Sforza, inoltre verrà vietata la sosta e la fermata su entrambi i lati di via Trieste, fatta eccezione per i mezzi autorizzati e necessari ai lavori. Lo stop al parcheggio interesserà il tratto compreso tra l’incrocio con via Buozzi e fino a vicolo Sforza e verrà impedito anche il transito pedonale lungo il marciapiede sul lato del comparto Trieste, questo sempre per poter procedere all’allestimento del cantiere e al montaggio della gru in relazione all’appalto dei lavori, cofinanziati con risorse del Pnrr, mirati al miglioramento dell’efficienza energetica della struttura del Rossini attraverso la rimozione della copertura in cemento amianto del tetto dove verranno installati impianti fotovoltaici. Un progetto su cui il Comune ci crede tanto. I lavori costeranno oltre 500mila euro per la rimozione dell’eternit-amianto e la ricopertura del tetto, come aveva annunciato su questo colonne l’assessore Ermanno Carassai.