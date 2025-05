Il teatro tra Umanesimo e Barocco. Giornata di studi su arte e storia

La Nuova Fondazione Rossana & Carlo Pedretti, con il patrocinio del Comune di San Severino e della Fondazione Claudi di Serrapetrona, organizza il convegno sul tema "Il teatro in Italia e nelle Marche tra Quattrocento e Seicento", a cura di Sara Taglialagamba e di Alberto Pellegrino. L’iniziativa si propone di approfondire il ruolo che il teatro ricoprì, tra Umanesimo e Barocco, nello sviluppo della cultura artistica e letteraria italiana e, in particolare, nel contesto marchigiano. Il convegno sarà ospitato nella sala degli Stemmi del palazzo comunale di San Severino dalle 10 di sabato. La Fondazione Pedretti ha sede in Toscana e ne è vice presidente Massimo Ciambotti, docente universitario e presidente della Fondazione Claudi. "L’idea è nata dal fatto che la Fondazione Pedretti è proprietaria del famoso Foglio del teatro di Leonardo da Vinci – spiega Ciambotti – che lo realizzò in vista di una scenografia per la Fabula di Orfeo, scritta dal Poliziano a Mantova (1480). Il Foglio del teatro fu pubblicato da Carlo Pedretti nel 1999 e da lui datato 1506-1513". Dopo i saluti del sindaco Rosa Piermattei e del presidente della Fondazione Pedretti Gino Tarozzi, interverranno Sara Taglialagamba, Margherita Melani, Alberto Pellegrino, Fabrizio Pompei, Gino Tarozzi e Paolo Peretti.