Il telaio usato da Juliette Binoche. Inaugurato "Il canto di Penelope"

Sabato, ad Appignano, è stata presentata al pubblico l’area museale "Il canto di Penelope" in cui è stato posizionato il telaio, utilizzato da Penelope - Juliette Binoche nel film di Uberto Pasolini "Itaca - Il Ritorno". Il telaio, lungo 3 metri, è stato realizzato con una struttura cava e invecchiato per esigenze cinematografiche. "Una volta terminati i lavori di recupero dove attualmente sono all’opera delle restauratrici per riportare alla luce alcuni affreschi – spiega il sindaco Mariano Calamita –, il nostro obiettivo è portare il telaio nell’ex circolo cittadino. Questo ci permetterebbe di ampliarne la visibilità affinché tutti i visitatori possano usufruire al meglio del Mudapp-Museo diffuso di Appignano". Presenti alla presentazione, fra gli altri, Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura, che si è soffermato sull’importanza di tessere relazioni; il direttore del GAL-Gruppo di Azione Locale Sibilla Stefano Giustozzi e il vicesindaco di Appignano Stefano Montecchiarini. Maria Giovanna Varagona, maestra tessitrice ha raccontato l’avventura che l’ha coinvolta, con l’aiuto della sua collega Patrizia Ginesi, iniziata nel 2023 con una telefonata in cui le chiedevano la disponibilità per insegnare a "una grande attrice" l’arte della tessitura e terminata con la richiesta di riprendere il telaio per costruirci intorno un percorso culturale locale.

È seguita poi nella sala eventi del Comune di Appignano la tavola rotonda con l’autrice Francesca Sensini e Lucia Tancredi. Entrambe le scrittrici domenica pomeriggio, nel secondo appuntamento di "Trame Mitiche", hanno presentato il libro "Afrodite viaggia leggera" al museo della tessitura e laboratorio "La tela" a Macerata. "Abbiamo parlato – spiega Tancredi – del rapporto tra la tessitura, il mito e la funzione simbolica della donna nell’ambito di questa ritualità che non è solo di tessere ma anche di ordire trame che, non a caso, sono anche dei racconti". "Per sabato ho scelto alcuni racconti – continua l’autrice Sensini – che iniziano con la tessitrice Aracne e continuano con Minerva, Elena di Troia, Circe e, naturalmente, Penelope. Domenica Lucia ha introdotto il mio libro ultimo "Afrodite viaggia leggera", un viaggio a tappe che inizia nel Mediterraneo Orientale, a Cipro, e termina ad Ischia". "Trame Mitiche" è stato patrocinato dalla Fondazione Marche Cultura con il sostegno del Comune di Appignano e dell’Associazione per l’artigianato artistico arti e mestieri.