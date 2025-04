Il tema della plastica affrontato in teatro

Grazie alla proposta del comune di Montecosaro, le classi seconde hanno assistito al Teatro delle Logge allo spettacolo "Deus ex plastica" diretto da Andrea Robbiano e con la partecipazione degli attori Michele Puleio, Marta Mantero e Massimiliano Viola. Abbiamo assistito a un live show innovativo con le caratteristiche del gioco a premi. Al centro della scena si svolge la dinamica tra il presentatore, che è il vero animatore, e i due concorrenti che si sfidano in quiz classici come "Lascia o raddoppia" e "la ruota della fortuna", famosi format televisivi o estemporanei come "Il viaggio nel tempo".

Lo spettacolo è stato divertente e ha avuto il merito di rendere più comprensibili a noi contenuti complessi e impegnativi, proponendoli in modo ironico e giocoso. Si è passati dal citare i personaggi più importanti nella storia della plastica, ad indicare l’utilità di questo materiale e i suoi innumerevoli usi. Inoltre lo spettacolo ci ha condotto a riflettere su quali rischi comporta l’uso eccessivo della plastica, su cosa possiamo fare per non rinunciare ad un materiale così utile senza danneggiare ulteriormente il pianeta e come rimediare agli errori passati.

Queste domande attendono una risposta sia da chi gestisce il potere, ma pure da ognuno di noi che può contribuire con piccoli gesti quotidiani a un mondo più pulito e sostenibile. Per noi alunni lo spettacolo teatrale è stata una diversa modalità di recepire un messaggio in modo divertente, interattivo e insolito. Siamo rientrati in classe con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo fare qualcosa per aiutare il nostro pianeta.

Cecilia Cervellini, 2ª A