Il tenente Mucci lascia il Norm, l’omaggio per i due anni in città

Si è tenuto l’altra sera, in occasione del trasferimento in corso, il saluto al tenente Cristian Mucci. Arrivato in città due anni fa lascia ora Civitanova per assumere il comando del Norm della città di Firenze. Al Norm braccio operativo dell’Arma dei carabinieri di cui fa parte il nucleo radiomobile il tenente Mucci ha avuto modo di verificare sul campo tutte le criticità della nostra città con casi che hanno toccato la cronaca nazionale. L’ultimo in ordine di tempo il caso della ragazzina 14enne a cui ha fatto seguito l’arresto dell’ autore dello stupro dopo serrate e impegnative indagini attraverso un blitz all’alba. Al tenenete Mucci, il presidente Roberto Ciccola a nome Anc ha espresso sincera gratitudine per l’impegno profuso formulando i migliori auspici per il proseguo dell’attività professionale consegnando un album fotografico con le più belle immagini delle cerimonie dei due anni trascorsi a Civitanova. Presente alla serata il presidente Unuci tenente Gianfranco Ciferri, il civitanovese luogotenente Vincenzo Marini che ha concluso da poco la sua carriera militare proprio a Firenze e la signora Giovanna Piermanni.