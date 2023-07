Il Tennis club promosso in serie B2: il premio del sindaco in Comune

Sono stati premiati a palazzo Volpini i ragazzi del Tennis club Porto Recanati che nelle scorse settimane hanno centrato la promozione in serie B2 nazionale. Venerdì pomeriggio, a fare gli onori di casa per conto dell’amministrazione comunale c’erano il sindaco Andrea Michelini e il consigliere con delega allo sport Francesco Quercetti.

Entrambi hanno voluto esprimere parole di apprezzamento verso i tennisti del circolo cittadino, che dopo una grande stagione sono risultati i vincitori della doppia sfida ai play off di serie C contro il Castagneto (Brescia).

"É stata una cavalcata avvincente quella dei nostri tennisti, culminata con un play off giocato in modo esemplare che ha premiato una stagione perfetta sotto tutti i punti di vista – ha commentato il sindaco Michelini –. Quello che attende il nostro circolo nella prossima stagione, sarà un campionato ancora più impegnativo ma siamo certi che i nostri ragazzi saranno in grado di tenere alta la bandiera della nostra città. Forza ragazzi e un immenso grazie per i risultati sportivi che siete riusciti ad ottenere".

A quel punto, il sindaco Michelini ha consegnato una medaglia a tutti i giocatori della squadra, composta da Leonardo Angeloni, Mattia Fornaci, Matteo Magnaterra, Ivan Sabanov, Alessio Marcantognini, Jacopo Sottocornola, Michele Carletti (capitano) e Francesco Cartechini. Il Tennis club Porto Recanati è diretto dal presidente Samuele Baldoni, dal team manager Maurizio Foresi e dal direttore sportivo, nonché "factotum", Federico Virgini.

