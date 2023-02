Il tenore Ferranti si esibisce per San Biagio

Domani nella chiesa del Sacro Cuore di Tolentino (detta dei sacconi) si celebra la Festa di San Biagio, protettore della gola. Alle 18.30 messa, benedizione della gola e distribuzione dei panini benedetti. Ci saranno il tenore solista Andrea Ferranti (nella foto), accompagnato dall’eufonium di Simone Settimi, dal basso tuba di Diego Minnozzi, dal Coro gregoriano della Confraternita e dall’organista Andrea Carradori. Sarà presente anche una rappresentanza di sanitari della Regione che sono stati impegnati per l’emergenza Covid, oltre ad alcune confraternite e ai volontari del Cisom. Anche sabato, alle 18.30, messa prefestiva con benedizione della gola e distribuzione dei panini benedetti. E domenica, alle 16.30 la celebrazione sarà cantata in Canto Gregoriano. Spesso la chiesa del Sacro Cuore, in centro storico, ospita cantori e musicisti.