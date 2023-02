Il tenore Pucci canta al Sacro Cuore

Oggi il tenore Alessandro Pucci (nella foto) si esibirà nella chiesa del Sacro Cuore, detta dei sacconi, nel centro storico di Tolentino. Alle 16.15 processione penitenziale di inizio Quaresima e santa messa in canto gregoriano e sacra polifonia antica. Sotto la direzione del giovanissimo maestro Diego Minnozzi, il complesso vocale formato da Alessandro Pucci, Mauro Carloni, Claudio Sagretti, Michele Carloni e Stefano Stella interpreterà scelte musiche polifoniche, fra cui il suggestivo canto "Qui hábitat in adiutório Altíssimi", intercalato con strofe in canto gregoriano. Solista il tenore maestro Pucci, noto per le tante iniziative musicali.