Il territorio dell’Aato 3. Acqua di ottima qualità ma quanta se ne perde ancora per strada

"Il territorio dell’Aato 3 di Macerata dispone di acqua di ottima qualità, tra le migliori d’Italia, in molti casi con caratteristiche qualitative pari o addirittura mi¬gliori dell’acqua imbottigliata. È un vero e proprio delitto sprecare una risorsa così preziosa ed eccellente". E’ quanto si legge in una recente pubblicazione della stessa Aato che l’anno scorso ha lanciato lo slogan ’Non c’è acqua da perdere’. Tuttavia, mentre oggi si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (istituita dalle Nazioni Unite nel 1992), nella nostra provincia la dispersione idrica raggiunge il 38,6%, tanta è l’acqua che si perde per strada e non raggiunge il rubinetto. E’ il valore più alto delle Marche. Lungo i 4.841 chilometri di rete ogni giorno si perdono 8,53 metri cubi d’acqua a chilometro: tra i volumi in ingresso, circa 42 milioni di metri cubi, e quelli in uscita, 26,5 milioni di metri cubi, dai sistemi di acquedotto, 15,5 milioni di metri cubi l’anno non arrivano a destinazione.

Una situazione riconducibile spesso a linee fatiscenti, da rifare in più tratti, o che comunque necessitano di straordinari interventi di manutenzione. Non a caso sono programmati investimenti milionari per i prossimi anni da sviluppare lungo alcune direttrici precise: incrementare la copertura del servizio con potenziamento delle reti di distribu¬zione, installazione di misuratori di portata, funzionali al monitoraggio delle perdite, estensione della rete idrica a servizio di alcune zone agricole, opere di manutenzione straordinaria degli impianti. Spesso, però, si rendono necessari interventi preventivabili, legati anche all’emergenza idrica che, nonostante le piogge delle ultime settimane, non è affatto scongiurata: inverni sempre più siccitosi e temperature medie invernali sempre più elevate tendono a ridurre pericolosamente le riserve.

Intanto le tariffe, sia pure in modo più contenuto che altrove, sono aumentate. Dal 2015 la tariffa del servizio idrico è salita di circa il 18%, cioè circa il 2% l’anno secondo un andamento non li¬neare. Durante la pandemia (tra il 2020 e il 2021) la crescita si è fermata, per poi riprendere: si è passati dallo 0% del 2021 al 4,3% del 2022, fino ad arrivare al 4,6% nel 2023. Gli aumenti tariffari trovano la loro spiegazione nella maggior mole di investimenti che attuati dai gestori negli ultimi anni.

Sullo sfondo il gestore unico del servizio idrico, obiettivo al quale si sta lavorando da circa un anno e mezzo, per mantenere la gestione dell’acqua in mano pubblica. Ma, come noto, il percorso è stato – ed è – molto tormentato, con continui rinvii e polemiche riferite al tipo di società a cui dare vita (mista, attuali gestori più i Comuni, o costituita solo dai Comuni). Il tempo stringe: se entro l’anno non ci sarà il gestore unico il servizio idrico integrato andrà a gara e finirà in mano ai privati.