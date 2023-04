"Il territorio narrato", incontro con l’autrice Barbara Cerquetti

Parlare alla cittadinanza e alle nuove generazioni del territorio caldarolese, dei suoi patrimoni materiali non più visibili a causa del sisma 2016. È questo l’obiettivo dell’incontro "Il territorio narrato", dove l’autrice Barbara Cerquetti presenterà il suo libro "I ricordanti e la città picena sepolta" (Giaconi Editore). L’appuntamento è venerdì alle 17.30 all’auditorium dell’istituto comprensivo De Magistris, organizzato dalla sede operativa per l’Unesco di Caldarola, con il patrocinio del Comune, promosso da Led Time, Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi odv, Proloco Caldarola. "Nell’occasione ancora una volta Barbara Cerquetti mette a disposizione il suo talento narrativo per raccontare le terre che furono dei Piceni – spiegano gli organizzatori –. Di questo antico popolo, così vicino e così lontano da noi, saremo destinati, leggendo, a riascoltare l’eco che vibra ancora forte come un terremoto. Ecco allora il moto, la terra, il cambiamento, le nostre radici. Un’avventura da non anticipare nemmeno di un rigo". È ancora forte il ricordo dell’esperienza di scrittura creativa che l’autrice Cerquetti ha condotto nel 2015 con i bambini dell’istituto comprensivo De Magistris e che ha portato alla pubblicazione, sempre con Giaconi Editore, del libro "Il castello pazzerello dove vince solo il bello". Un’esperienza che si vuole rinnovare con la presentazione di dopodomani.