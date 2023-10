"Il territorio si conosce anche con la cucina"

L’Agra Mater di Colmurano si aggiudica per la prima volta i "Tre Gamberi" ed entra nella bibbia del mangiare bene del Gambero Rosso, nella guida Ristoranti d’Italia 2024. Punteggio pieno e premio "grazie al lavoro di Lara Mancini che da anni porta avanti la sua idea di cucina e coltivazione biologica di ortaggi e frutta, oltre alle piante di ulivo che danno un olio di grande bontà", viene spiegato nella motivazione. Lara, insieme al compagno Matteo Corradini (entrambi cuochi), è al timone dell’agriturismo da quindici anni. Una coppia nella vita e nel lavoro, che ha deciso di investire nell’entroterra. "Una soddisfazione per il lavoro che svolgiamo tutti i giorni – commenta Lara alla luce del riconoscimento -, anche per il nostro territorio, che merita di essere conosciuto e vissuto, al di là del terremoto. Lavoriamo in primis per questo e speriamo di promuoverlo anche attraverso guide come il Gambero Rosso, per incentivare il movimento di turisti nelle aree interne". La filosofia di Agra Mater d’altronde è incentrata sulla materia prima, in buona parte come autoproduzione (olio, ortaggi, erbe, frutta) e per il resto (carni, formaggi) in rete con i produttori locali, all’insegna di un lavoro etico, di sostenibilità ambientale, economica e sociale. "Gli stessi colleghi – aggiunge – ci stimolano a tenerci uniti, in una sorta di aiuto e interscambio. La nostra è una cucina dalla forte riconoscibilità, in cui la semplicità delle ricette si sposa con la cura e la particolarità nella presentazione, attraverso le esperienze e i viaggi con Matteo". Con loro in cucina c’è un bel team. Tra le attività proposte, essendo Agra Mater anche azienda agricola (con vigneto), c’è la fattoria didattica e sociale, oltre al progetto sul compostaggio in un’ottica antispreco, per trasformare gli scarti della tavola in compost per l’orto. "Il nostro sogno è creare una rete di produttori e consumatori – conclude Lara –, in modo che tutti possano avvicinarsi a una cucina buona e sana, e prendere consapevolezza".