"Il territorio sia un modello di ricostruzione"

"Il nostro territorio diventi un modello di ricostruzione sicura e sostenibile". Questo l’auspicio del presidente della Provincia Sandro Parcaroli, nell’anniversario della prima scossa della sequenza sismica del 2016. "Sono passati sette anni – ricorda Parcaroli –, e purtroppo le ferite sono evidenti ancora oggi in molte zone. Oltre al doveroso ricordo delle persone che hanno perso la vita, le istituzioni hanno il dovere di portare a termine il grande lavoro di ricostruzione. Dopo anni percorsi a rilento, stiamo assistendo a un’accelerazione che ci infonde nuova speranza. Prima con il commissario Giovanni Legnini e oggi con il suo successore Guido Castelli, stiamo vedendo un avanzamento decisivo anche nella ricostruzione privata. Il mese scorso, ad esempio, la cabina di coordinamento ha approvato due ordinanze molto importanti: la prima riguarda Camerino con il programma delle cantierizzazioni del centro storico, l’interramento dell’elettrodotto nel quartiere Vallicelle e la demolizione, con indagini archeologiche, dell’albergo Roma, e la seconda che interessa Macerata, la demolizione e ricostruzione degli otto edifici in via Maffeo Pantaleoni che, una volta recuperati, permetteranno a 150 famiglie di tornare a casa. E demolizioni sono partite a Ussita, Visso e Castelsantangelo. Molto si sta facendo, tra tante difficoltà. Ma il ritorno alla normalità deve rimanere una priorità, i nostri cittadini non devono sentirsi abbandonati, i nostri borghi, ancora transennati, devono poter tornare a rivivere, perché rappresentano la forza e la bellezza del nostro territorio. Alla ricostruzione fisica degli edifici e delle infrastrutture, si devono affiancare misure a sostegno delle prospettive di vita dei giovani e delle famiglie, affinché chi se n’è andato possa essere stimolato a tornare, e chi ha deciso di restare non veda vanificare il proprio impegno".