Il territorio su Wikipedia: "Crescita per le imprese"

Valorizzare le imprese artigiane del territorio attraverso le voci di Wikipedia. È l’iniziativa di Ancos e Confartigianato che, tramite borse di studio a due laureati dell’università di Macerata, vuole contribuire alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. Alessio Ionna e Federica Fraticelli, con la guida del professor Pierluigi Feliciati, lavoreranno alla creazioni delle voci della celebre enciclopedia online e delle sue estensioni come WikyVoyage.

Il progetto, partito ad ottobre, è stato presentato dal rettore Unimc John McCourt, Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato, Riccardo Golota, segretario di Ancos, e il presidente Claudio Chiacchiera. "L’idea è nata durante un festival gastronomico. In quell’occasione Feliciati ci aveva parlato del mondo Wikimedia, e abbiamo pensato che fosse una possibilità di sviluppo per le nostre imprese - racconta Golota -, questa piattaforma, sviluppando le voci con il supporto di Unimc, ci permetterà di promuovere le aziende del territorio, collegando le voci dei nostri prodotti tipici direttamente ai produttori".

McCourt ha spiegato che "l’iniziativa, guidata da Pierluigi Feliciati, professore di beni culturali e turismo, mette a disposizione l’expertise dell’ateneo alla promozione dei prodotti locali e al turismo. Cerchiamo di fare marketing per il nostro splendido territorio. Facendo rete avremo un impatto maggiore".

Menichelli ha sottolineato che "faremo emergere il patrimonio che ci circonda, spingendo il turismo verso le ottime seconde scelte turistiche, più consapevoli, con turisti che vanno alla scoperta di territori come quelli delle nostre province, che non sono nelle carte del turismo di massa". Chiacchiera ha parlato della natura di Ancos, che "opera con attenzione al territorio e alla possibilità di lavoro, anche di persone con disabilità, come nel caso di Tuttoincluso, oltre a supportare il banco farmaceutico".

Il progetto a cui collaboreranno Unimc, Ancos e Confartigianato si chiama WikiMarca ed è partito ad inizio ottobre. Oltre al riferimento alla celebre piattaforma, Golota ha evidenziato che il nome è anche un acronimo, che sta per "Marche, artigianato, ricerca, cultura e accoglienza". Il progetto appena partito, spiega Feliciati, "è un lavoro di costruzione della conoscenza condivisa, che richiede metodo, competenze e responsabilità". Wikipedia è infatti una rete di sapere in continua evoluzione, una delle fonti in rete più popolari. "Una voce ben redatta e con chiare fonti - chiude Feliciati - è efficace e permette a borghi ed eventi di essere scoperti ed apprezzati. Evidenzieremo le imprese con informazioni di qualità".